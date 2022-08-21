В Хмельницкой области местный составил для россиян план наступления на областной центр, ему грозит пожизненное

21 августа, 07:16
На Хмельнитчине задержан предатель (Фото:Национальная полиция via Facebook)

На Хмельнитчине задержан предатель (Фото:Национальная полиция via Facebook)

В Хмельницкой области местный житель составил для россиян план наступления на Хмельницкий и самый выгодный маршрут движения, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Также следствием установлено, что мужчина отправлял представителю РФ фото и видео расположения и перемещения военнослужащих и техники ВСУ.

Видео дня

Мужчину будут судить за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Хмельницкий Государственная измена Хмельницкая область Офис генерального прокурора Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X