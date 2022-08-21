В Хмельницкой области местный составил для россиян план наступления на областной центр, ему грозит пожизненное 21 августа, 07:16 На Хмельнитчине задержан предатель (Фото:Национальная полиция via Facebook)

В Хмельницкой области местный житель составил для россиян план наступления на Хмельницкий и самый выгодный маршрут движения, ему грозит пожизненное лишение свободы.



Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Также следствием установлено, что мужчина отправлял представителю РФ фото и видео расположения и перемещения военнослужащих и техники ВСУ.



Видео дня

Мужчину будут судить за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.