В Хмельницкой области местный составил для россиян план наступления на областной центр, ему грозит пожизненное
На Хмельнитчине задержан предатель (Фото:Национальная полиция via Facebook)
В Хмельницкой области местный житель составил для россиян план наступления на Хмельницкий и самый выгодный маршрут движения, ему грозит пожизненное лишение свободы.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Также следствием установлено, что мужчина отправлял представителю РФ фото и видео расположения и перемещения военнослужащих и техники ВСУ.
Мужчину будут судить за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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