В Хмельницкой области бухгалтер коммунального предприятия присвоил себе 1,6 млн гривен Вчера, 10:33 1006 Цей матеріал також доступний українською НВ За присвоение средств бухгалтеру грозит до 12 лет лишения свободы НВ

Правоохранители уличили главного бухгалтера одного из коммунальных предприятий Хмельницкой области в присвоения средств.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, недостачу денег обнаружил новый директор, который и обратился в правоохранительные органы.

Следствием установлено, что с ноября 2016 по октябрь 2018 года, злоупотребляя служебным положением, бухгалтер вносил в банковские платежные системы ложные сведения, начисляя на свой счет средства предприятия под видом «зарплаты».

Таким образом он присвоил себе более 1,6 млн гривен. Теперь подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.