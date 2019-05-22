В Хмельницкой области бухгалтер коммунального предприятия присвоил себе 1,6 млн гривен
Правоохранители уличили
главного бухгалтера одного из коммунальных предприятий Хмельницкой области в присвоения
средств.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, недостачу денег обнаружил новый директор, который и обратился в правоохранительные органы.
Следствием
установлено, что с ноября 2016 по октябрь 2018 года, злоупотребляя служебным
положением, бухгалтер вносил в банковские платежные системы ложные сведения,
начисляя на свой счет средства предприятия под видом «зарплаты».
Таким образом он присвоил себе более 1,6 млн гривен. Теперь подозреваемому грозит от 7 до 12 лет
лишения свободы.