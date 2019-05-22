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В Хмельницкой области бухгалтер коммунального предприятия присвоил себе 1,6 млн гривен

Вчера, 10:33
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В Хмельницкой области бухгалтер коммунального предприятия присвоил себе 1,6 млн гривен - фото

НВ

За присвоение средств бухгалтеру грозит до 12 лет лишения свободы

Правоохранители уличили главного бухгалтера одного из коммунальных предприятий Хмельницкой области в присвоения средств.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, недостачу денег обнаружил новый директор, который и обратился в правоохранительные органы.

Следствием установлено, что с ноября 2016 по октябрь 2018 года, злоупотребляя служебным положением, бухгалтер вносил в банковские платежные системы ложные сведения, начисляя на свой счет средства предприятия под видом «зарплаты».

Таким образом он присвоил себе более 1,6 млн гривен. Теперь подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Теги:   Хмельницкая область Хищении средств Коррупция

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