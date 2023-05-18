Россияне ударили по Хмельницкой области, есть попадание в объект инфраструктуры
Работа ПВО (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Российские оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области в четверг утром, 18 мая. Пострадавших нет.
Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.
Во время воздушной тревоги в регионе раздалась серия взрывов, работали силы противовоздушной обороны.
По словам властей, есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района. Подробности о разрушениях выясняют.
Ночью 18 мая в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В ряде областей, а также в Киеве раздались взрывы. Силы ПВО уничтожили 29 из 30 запущенных Россией крылатых ракет и четыре беспилотника.
Над столицей сбили все ракеты и дроны, обломки упали в Деснянском и Дарницком районах. В Одесской области россияне атаковали промышленный объект: один человек погиб, двое получили ранения.