Россияне ударили по Хмельницкой области, есть попадание в объект инфраструктуры 18 мая, 09:40 Работа ПВО (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области в четверг утром, 18 мая. Пострадавших нет.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.

Во время воздушной тревоги в регионе раздалась серия взрывов, работали силы противовоздушной обороны.

По словам властей, есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района. Подробности о разрушениях выясняют.

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Ночью 18 мая в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В ряде областей, а также в Киеве раздались взрывы. Силы ПВО уничтожили 29 из 30 запущенных Россией крылатых ракет и четыре беспилотника.

Над столицей сбили все ракеты и дроны, обломки упали в Деснянском и Дарницком районах. В Одесской области россияне атаковали промышленный объект: один человек погиб, двое получили ранения.

