В Хмельницком женщина пыталась продать несовершеннолетнюю дочь — СБУ Сегодня, 09:51 Цей матеріал також доступний українською СБУ Злоумышленница оценила 15-летнюю дочь в 40 тысяч гривен СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Хмельницком женщину, которая пыталась продать или «сдать в аренду» собственного ребенка.

«Оперативники спецслужбы получили информацию, что местная жительница подыскивает покупателя для своей пятнадцатилетней дочери для ее дальнейшей сексуальной эксплуатации. Своего ребенка злоумышленница оценила в 40 тысяч гривен», — рассказали в СБУ.

Правоохранители задержали женщину в одном из городских парков после получения первой части оговоренной суммы в размере 20 тысяч гривен.

В отношении нее начато уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.