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В Хмельницком женщина пыталась продать несовершеннолетнюю дочь — СБУ

Сегодня, 09:51
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В Хмельницком женщина пыталась продать несовершеннолетнюю дочь — СБУ - фото

СБУ

Злоумышленница оценила 15-летнюю дочь в 40 тысяч гривен

Служба безопасности Украины разоблачила в Хмельницком женщину, которая пыталась продать или «сдать в аренду» собственного ребенка.

«Оперативники спецслужбы получили информацию, что местная жительница подыскивает покупателя для своей пятнадцатилетней дочери для ее дальнейшей сексуальной эксплуатации. Своего ребенка злоумышленница оценила в 40 тысяч гривен», — рассказали в СБУ.

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Правоохранители задержали женщину в одном из городских парков после получения первой части оговоренной суммы в размере 20 тысяч гривен.

В отношении нее начато уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Теги:   Хмельницкий Дети Торговля людьми

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