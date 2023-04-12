Призвал к «разделению» Украины. В Хмельницком задержали пиарщика Медведчука, его обвиняют в госизмене

12 апреля, 14:09
Поделиться:
СБУ задержала пропагандиста, работавшего на Виктора Медведчука (Фото:СБУ/Telegram)

СБУ задержала пропагандиста, работавшего на Виктора Медведчука (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины в Хмельницком задержала пророссийского пропагандиста, работавшего на Виктора Медведчука. Он занимался «раскруткой» медийного образа приспешника Кремля.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

По их данным, еще до начала полномасштабного вторжения пропагандист входил в круг политических пиарщиков, работавших на Медведчука.

Видео дня

Он занимался формированием образа кума Путина как «миротворца, которого слышат в Москве».

Для этого он регулярно публиковал свои сообщения на пропагандистских интернет-платформах. После 24 февраля 2022 года фигурант дела продолжил призывать к «разделению» Украины.

Читайте также:

Виктор Медведчук и Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге. 18 июля 2019 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS) «Продавец мыльных пузырей». Как Медведчук использует Путина — интервью NV с Мартыненко

«После начала полномасштабной агрессии РФ фигурант находился в Хмельницком и неоднократно распространял публикации, в которых ставил под сомнение существование украинского государства в международно-признанных границах. Также он занимался дискредитацией сил обороны и распространял фейки о внутриполитической обстановке в Украине», — говорится в сообщении.

Служба безопасности инициировала лингвистические экспертизы, подтвердившие факты взрывной деятельности фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), что наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Пропагандисту была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Виктор Медведчук Пропагандист Задержание Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X