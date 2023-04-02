В Хмельницком священники УПЦ МП избили военного — видео 2 апреля, 13:29 Инцидент в Хмельницком (Фото:Скриншот с видео)

В Хмельницком священники УПЦ МП набросились на военнослужащего, который пришел в храм.

Об этом в Facebook написал депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлык.

По его словам, на видео военнослужащий Артур Ананьев, который с начала полномасштабного вторжения России добровольцем ушел на фронт в составе 19-го стрелкового батальона. Он получил контузию и черепно-мозговую травму.

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Как утверждает Бурлык, военный зашел в храм УПЦ МП, чтобы задать вопрос «сколько людей еще должны погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?».

На кадрах видно, что священнослужители начали насильно выводить военнослужащего из здания церкви.

Как добавил депутат Бурлык, на место конфликта приехали правоохранители и задержали военнослужащего по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство.

Журналисты издания Vsim.ua обратились за комментарием к Управлению патрульной полиции Хмельницкой области.

Спикер Виктория Тимощук рассказала изданию, что в 10:20 в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ во время богослужения 26-летний мужчина начал конфликт со священником.

«Мужчина во время проведения молитвенной литургии, скинув со стола на пол книгу Евангелия, совершив словесный конфликт с священником, который читал молитвенную литургию. Свидетели этого происшествия вызвали сотрудников полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ст. 173 КУоАП», — прокомментировали правоохранители.

В управлении Нацполиции Хмельницкой области добавили, что по факту избиения военнослужащего, зафиксированному на видео, следователи открыли уголовное производство в отношении священника по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Украинская православная церковь Московского патриархата отреагировала на инцидент и заявила, что «после призывов местного депутата мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию прямо во время божественной литургии».

«Мужчина совершил нападение на священнослужителя Покровского кафедрального собора, сорвал богослужение, облил и повредил священное Евангелие в присутствии более 100 прихожан», — заявила пресс-служба УПЦ МП.