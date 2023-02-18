В Хмельницком одна из ракет попала в военный объект — ОВА 18 февраля, 13:25 В Хмельницком одна из двух ракет попала по военному объекту, а другая попала в остановку (Фото:Хмельницкая ОВА)

Российские войска утром в субботу, 18 февраля, нанесли два ракетных удара по городу Хмельницкому. Одна из ракет попала по военному объекту, а вторая — возле остановки общественного транспорта.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"К сожалению, есть попадания в военный объект, также есть еще одно попадание возле остановки общественного транспорта", - написал он в соцсетях.

Видео дня

В эфире телемарафона Гамалий уточнил, что гражданский объект, по которому попали россияне, размещался недалеко от упомянутого военного объекта.

По его словам, взрывной волной повреждены гражданские дома, три учебных заведения, выбиты сотни окон и повреждены 11 автомобилей.

"Был пожар, пожар ликвидирован по состоянию на 11 часов", - сказал глава ОВА в эфире телемарафона.



В результате российской атаки пострадали двое гражданских - они обратились в больницу за помощью. Мужчина, получивший осколочное ранение, находился в маршрутке. Женщина в момент удара находилась в одном из домов.

Раненым оказана медицинская помощь. Их состояние стабильное.

На месте работают коммунальные службы.

Утром в субботу, 18 февраля, в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россияне запустили четыре Калибра с Черного моря – два из них сбили силы ПВО. В то же время две вражеские ракеты ударили по Хмельницкому.

