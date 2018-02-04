В ГФС рассказали, сколько в Украине незаконных "евроблях"

По состоянию на 31 января 2018 года на территории Украины в целом находится почти 425,4 тыс. авто с иностранной регистрацией, из них больше половины - незаконно

На территории Украины незаконно находятся более 246,4 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, заявили в Государственной фискальной службе.

По данным ведомства, в 2017 году в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, 209,6 тыс. из них ввезены в режиме "транзита", почти 748,9 тыс. - в режиме "временного ввоза".

По состоянию на 31 января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425,4 тыс. авто с иностранной регистрацией.

"Из них с нарушением срока - более 246,4 тыс. автомобилей. Из ввезенных в режиме "транзита" 100,9 тыс. авто, которые фактически находятся на таможенной территории Украины, с нарушением срока - более 82,2 тыс. Из 324,5 тыс. машин, ввезенных в режиме "временного ввоза", с нарушением срока - более 164,2 тыс", - заявили в ГФС.

В ведомстве назвали и страны-члены ЕС, из которых было завезено больше всего транспортных средств: Польша - 110,7 тыс. авто, Литва - 51,7 тыс., Германия - 19,8 тыс., Болгария - 14,1 тыс. и Чехия -13,1 тыс.

"На протяжении 2017 года таможнями ГФС в отношении граждан по ст. 470 Таможенного кодекса Украины "нарушение сроков транзита" составлено 18 394 протокола, по которым выписано 109,3 млн грн штрафов. По ст. 481 Таможенного кодекса "нарушение сроков временного ввоза" - 4 360 протоколов с суммой штрафов на 56,3 млн грн", - заявили в ведомстве.

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