Оккупанты завезли около 200 военнослужащих Росгвардии в Херсонскую область: их заселили на базе отдыха — Генштаб

13 февраля, 07:18
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Военных Росгвардии заселили на базе отдыха в Лазурном (Фото:vgoru.org)

Военных Росгвардии заселили на базе отдыха в Лазурном (Фото:vgoru.org)

Российские оккупанты завезли около 200 военнослужащих Росгвардии в Херсонскую область для усиления контрдиверсионных мер.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 13 февраля.

Военных Росгвардии расселили на территории базы отдыха Чайка в населенном пункте Лазурное.

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Для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей, отметили в Генштабе.

Ранее в Генштабе сообщали, что российские захватчики заставляют пенсионеров на временно оккупированной части Херсонской области получать паспорта РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=IDtSud9t7bw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Росгвардия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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