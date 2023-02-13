Оккупанты завезли около 200 военнослужащих Росгвардии в Херсонскую область: их заселили на базе отдыха — Генштаб 13 февраля, 07:18 Военных Росгвардии заселили на базе отдыха в Лазурном (Фото:vgoru.org)

Российские оккупанты завезли около 200 военнослужащих Росгвардии в Херсонскую область для усиления контрдиверсионных мер.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 13 февраля.

Военных Росгвардии расселили на территории базы отдыха Чайка в населенном пункте Лазурное.

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Для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей, отметили в Генштабе.

Ранее в Генштабе сообщали, что российские захватчики заставляют пенсионеров на временно оккупированной части Херсонской области получать паспорта РФ.