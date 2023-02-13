Оккупанты завезли около 200 военнослужащих Росгвардии в Херсонскую область: их заселили на базе отдыха — Генштаб
Военных Росгвардии заселили на базе отдыха в Лазурном (Фото:vgoru.org)
Российские оккупанты завезли около 200 военнослужащих Росгвардии в Херсонскую область для усиления контрдиверсионных мер.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 13 февраля.
Военных Росгвардии расселили на территории базы отдыха Чайка в населенном пункте Лазурное.
Для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей, отметили в Генштабе.
Ранее в Генштабе сообщали, что российские захватчики заставляют пенсионеров на временно оккупированной части Херсонской области получать паспорта РФ.