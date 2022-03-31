РФ отправила в Херсонскую область специалистов ФСБ по «промывке мозгов» 31 марта, 10:58 Цей матеріал також доступний українською Захватчики планируют проводить так называемую «разъяснительную работу» (Фото:Медиаплатформа Вверх/Facebook)

Кремлевский режим решил отправить во временно подконтрольную ВС РФ Херсонскую область психологов ФСБ для пропагандистской «промывки мозгов» местных жителей.

Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в Генштабе ВСУ.

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«Для реализации сценария по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики отмечается работа сотрудников ФСБ, 652 группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления генерального штаба», — говорится в сообщении.

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Основным направлением деятельности данных подразделений является проведение так называемой «разъяснительной работы» с местными органами власти и населением, а информационное сопровождение осуществляется путем «демонстрации видеосюжетов с подставными лицами».

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