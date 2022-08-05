Возможно контрнаступление врага. Жителей недавно освобожденного от оккупантов села в Херсонской области призвали эвакуироваться

5 августа, 15:31
Кочубеевская сельская территориальная община (Фото:Кочубеевская сельская территориальная община/Facebook)

Кочубеевская сельская территориальная община (Фото:Кочубеевская сельская территориальная община/Facebook)

Жителей недавно освобожденной от российских оккупантов Кочубеевской сельской общины в Херсонской области призвали эвакуироваться.

Об этом сообщает Кочубеевская сельская территориальная община в Facebook.

В общине заявили, что в связи с новостями о возможном контрнаступлении врага, жители все чаще обращаются с вопросом: что делать?

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«Мы не можем сказать, какое развитие будут иметь события, наши защитники не отойдут ни на шаг, но вы сами видите куда и как часто «прилетает», — говорится в сообщении.

В общине заявили, что настоятельно рекомендуют «хотя бы на ближайшую неделю уехать».

«Если Вы знаете тех, кто хочет уехать, но не имеет возможностей, звоните старосте или голове. На сегодняшний день мы можем организовать эвакуацию, в критических условиях это будет невозможно, но верим, что до этого не дойдет», — говорится в сообщении.

По официальной информации, ВСУ освободили уже 53 населенных пункта в Херсонской области. Однако враг продолжает вести обстрелы.

https://www.youtube.com/watch?v=fLswVemLJIE&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Эвакуация Херсонская область Война России против Украины

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