В Херсонской области временно запретили пользоваться водным транспортом
Освобожденный Херсон (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)
В Херсонской области гражданам Украины запретили пользоваться водным транспортом на пять дней — с 13 по 18 ноября.
Об этом идет речь в распоряжении Херсонской областной военной администрации.
«Запретить с 13 по 18 ноября 2022 года включительно пользоваться всеми видами водного транспорта на водных объектах в пределах Херсонской области», — сообщили власти.
Отмечено, что этот запрет вводится для безопасности граждан на водных объектах.
Ранее сообщалось, что в Херсоне возобновила работу Специализированная военная прокуратура.
Также в Херсоне уже работают глава областной военной администрации, Национальная полиция и СБУ. С 12 ноября в городе введен комендантский час, который будет действовать с 17:00 до 08:00.
Также в освобожденный украинскими военными Херсон вернулось украинское телевидение и радио. Гуманитарная ситуация в городе остается сложной, но уже завозится помощь.
Кроме того, в Укрзализныце пообещали как можно скорее восстановить железнодорожное сообщение с Херсоном.
11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины.
В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.
В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже вышли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.