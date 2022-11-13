В Херсонской области временно запретили пользоваться водным транспортом 13 ноября, 15:09 Освобожденный Херсон (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

В Херсонской области гражданам Украины запретили пользоваться водным транспортом на пять дней — с 13 по 18 ноября.

Об этом идет речь в распоряжении Херсонской областной военной администрации.

«Запретить с 13 по 18 ноября 2022 года включительно пользоваться всеми видами водного транспорта на водных объектах в пределах Херсонской области», — сообщили власти.

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Отмечено, что этот запрет вводится для безопасности граждан на водных объектах.

Ранее сообщалось, что в Херсоне возобновила работу Специализированная военная прокуратура.

Также в Херсоне уже работают глава областной военной администрации, Национальная полиция и СБУ. С 12 ноября в городе введен комендантский час, который будет действовать с 17:00 до 08:00.

Также в освобожденный украинскими военными Херсон вернулось украинское телевидение и радио. Гуманитарная ситуация в городе остается сложной, но уже завозится помощь.

Кроме того, в Укрзализныце пообещали как можно скорее восстановить железнодорожное сообщение с Херсоном.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины.

В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже вышли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.