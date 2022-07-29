ВСУ уничтожили четыре вражеских склада боеприпасов в Херсонской области

29 июля, 03:57
В Херсоне активное партизанское движение (Фото:facebook.com/okPivden)

В Херсоне активное партизанское движение (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ уничтожили в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины четыре склада боеприпасов врага. Также было ликвидировано 36 россиян.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Кроме того, за сутки украинские военные уничтожили три танка, три гаубицы Мста-Б, радиолокационную станцию Зоопарк-1, четыре единицы бронированной и семь автомобильной техники.

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Авиация нанесла семь ударов по врагу, из них по опорным пунктам четыре, по сосредоточению вражеской силы и техники три.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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