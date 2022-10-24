ВСУ всего за полчаса сбили на Херсонском направлении сразу два российских Аллигатора

24 октября, 16:33
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Оба вертолета были уничтожены в Бериславском районе (Фото:aviadejavu.ru)

Оба вертолета были уничтожены в Бериславском районе (Фото:aviadejavu.ru)

В понедельник, 24 октября, украинские военные уничтожили в Харьковской области сразу два российских ударных вертолета Ка-52 Аллигатор.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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При этом отмечается, что оба вертолета были сбиты в течение получаса.

«С 13.00 по 13.30 в Бериславском районе Херсонской области подразделениями Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад сбиты два ударных вертолета Ка-52», — говорится в сообщении.

Видео дня

Других подробностей на данное время нет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вертолеты Ка-52К Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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