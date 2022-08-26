На южном направлении ВСУ уничтожили узел связи российских десантников
Уничтоженная российская техника (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что в Дудчанах Херсонской области ВСУ уничтожили узел связи 98-го парашютно-десантного полка РФ.
Всего за сутки уничтожено:
- 20 рашистов;
- 2 единицы автотехники;
- узел связи 98-го парашютно-десантного полка;
- один склад боеприпасов в Нововоскресенском.
Окончательные потери врага разведываются.
Также сообщается, что Воздушные силы ВСУ нанесли удары по районам сосредоточения подразделений и состава боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском.
В то же время, зенитно-ракетные войска атаковали оккупантов в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово.
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