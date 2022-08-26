На южном направлении ВСУ уничтожили узел связи российских десантников

26 августа, 05:42
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Уничтоженная российская техника (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что в Дудчанах Херсонской области ВСУ уничтожили узел связи 98-го парашютно-десантного полка РФ.

Всего за сутки уничтожено:

  • 20 рашистов;
  • 2 единицы автотехники;
  • узел связи 98-го парашютно-десантного полка;
  • один склад боеприпасов в Нововоскресенском.

Окончательные потери врага разведываются.

Видео дня

Также сообщается, что Воздушные силы ВСУ нанесли удары по районам сосредоточения подразделений и состава боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском.

В то же время, зенитно-ракетные войска атаковали оккупантов в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/3350376825208377/
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https://www.youtube.com/watch?v=C9zmqFfUxuI
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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