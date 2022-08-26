На южном направлении ВСУ уничтожили узел связи российских десантников 26 августа, 05:42 Уничтоженная российская техника (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что в Дудчанах Херсонской области ВСУ уничтожили узел связи 98-го парашютно-десантного полка РФ.

Всего за сутки уничтожено:

20 рашистов;

2 единицы автотехники;

узел связи 98-го парашютно-десантного полка;

один склад боеприпасов в Нововоскресенском.

Окончательные потери врага разведываются.

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Также сообщается, что Воздушные силы ВСУ нанесли удары по районам сосредоточения подразделений и состава боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском.



В то же время, зенитно-ракетные войска атаковали оккупантов в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово.

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