В Херсонской области украинские военнослужащие уничтожили три надводные лодки россиян 19 сентября, 21:29 Момент удара дроном по надводной лодке (Фото:Скриншот видео fedorov / Telegram)

Украинские военнослужащие уничтожили три надводные лодки российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров, опубликовав соответствующее видео.

Боевую миссию выполнили спецназовцы СБУ.

На кадрах видно работу дрона-камикадзе украинского производства Буцефал.

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Кроме того, во время миссии беспилотником протестовали украинскую разработку — автономную боевую часть со взрывчаткой. Она тоже показала себя эффективно.

«Продолжаем доставать оккупантов как на суше, так и на воде», — заявил Федоров.