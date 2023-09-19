В Херсонской области украинские военнослужащие уничтожили три надводные лодки россиян

19 сентября, 21:29
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Момент удара дроном по надводной лодке (Фото:Скриншот видео fedorov / Telegram)

Момент удара дроном по надводной лодке (Фото:Скриншот видео fedorov / Telegram)

Украинские военнослужащие уничтожили три надводные лодки российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров, опубликовав соответствующее видео.

Боевую миссию выполнили спецназовцы СБУ.

На кадрах видно работу дрона-камикадзе украинского производства Буцефал.

Видео дня

Кроме того, во время миссии беспилотником протестовали украинскую разработку — автономную боевую часть со взрывчаткой. Она тоже показала себя эффективно.

«Продолжаем доставать оккупантов как на суше, так и на воде», — заявил Федоров.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Война России против Украины

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