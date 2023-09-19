В Херсонской области украинские военнослужащие уничтожили три надводные лодки россиян
Момент удара дроном по надводной лодке (Фото:Скриншот видео fedorov / Telegram)
Украинские военнослужащие уничтожили три надводные лодки российских оккупантов в Херсонской области.
Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров, опубликовав соответствующее видео.
Боевую миссию выполнили спецназовцы СБУ.
На кадрах видно работу дрона-камикадзе украинского производства Буцефал.
Кроме того, во время миссии беспилотником протестовали украинскую разработку — автономную боевую часть со взрывчаткой. Она тоже показала себя эффективно.
«Продолжаем доставать оккупантов как на суше, так и на воде», — заявил Федоров.