ВСУ уничтожили российский склад в Херсонской области, убито 29 оккупантов 18 августа, 12:30 Украинский военный (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В четверг, 18 августа ВСУ уничтожили российский склад в Херсонской области, убиты 29 оккупантов.

Инфографика: НВ

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в Facebook.

Фото: www.facebook.com/sergey.khlan

«Херсонщина. Официально минус склад рашистов в Белогорке», — написал он.

По его словам, также убиты 29 оккупантов, уничтожена их техника.

Видео дня

15 августа первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что большинство командования армии РФ покинуло Херсон.

Перед этим ВСУ вновь нанесли удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне.

Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявлял, что разрушенный ВСУ Каховский мост в Херсонской области был последней транспортной артерией для оккупантов. Теперь россияне не могут перевозить оружие и технику через Днепр в достаточном количестве.

Мэр Мелитополя Иван Федоров говорил, что после подрыва мостов в Херсонской области оккупанты бегут оттуда в Мелитополь.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.