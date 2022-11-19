Россияне перебрасывают дополнительные силы в Луганск, в Херсонской области ВСУ уничтожили 60 оккупантов — Генштаб
ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 19 ноября, на 269-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:
- за сутки враг нанес два ракетных удара и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
- Беларусь продолжает поддерживать полномасштабную войну РФ против Украины;
- по данным Генштаба, завершились военные учения подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии ВС РФ, проходившие на территории Брестской области Беларуси. Военнослужащие, призванные в ходе мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, из-за неудовлетворительного обеспечения. Часть указанного личного состава получила старую форму и снаряжение, которое уже использовалось. Военная техника, в основном, в плохом техническом состоянии и все время требует ремонта;
- подтверждено огневое поражение места скопления живой силы оккупантов 17 ноября в населенном пункте Михайловка на временно оккупированной территории Запорожской области. Известно, что потери противника составили более 30 человек ранеными и погибшими;
- по уточненной информации, в результате огневого поражения района сосредоточения врага вблизи Михайловки Скадовского района Херсонской области 17 ноября, потери захватчиков составили около 60 человек погибшими;
- в Луганске отмечается увеличение количества оккупационных подразделений россиян. В населенных пунктах Красное и Семейкино на временно оккупированной территории Луганской области противник размещает личный состав в оставленных помещениях и принудительно выселяет гражданское население из домов.
- подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили склад боеприпасов противника.