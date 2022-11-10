В Херсонской области ВСУ ударили по штабу войск РФ, уничтожено около полусотни оккупантов — Братчук
Херсонская область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В среду, 9 ноября ВСУ, ударили по штабу оккупантов в поселке Красный Маяк Херсонской области.
Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.
«Из-под руин штаба вытащили около полусотни погибших рашистов», — написал он.
По его словам, такова была ситуация около 21:00 по киевскому времени.
«Уцелевшую технику, стоявшую возле штаба, оттащили, но не очень далеко», — написал он.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.
Также появились данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, которая граничит с Херсонской областью и освобождение которой открыло бы ВСУ путь на Херсон.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не видит признаков отступления России из Херсона без боя.