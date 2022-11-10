В Херсонской области ВСУ ударили по штабу войск РФ, уничтожено около полусотни оккупантов — Братчук 10 ноября, 11:18 Херсонская область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В среду, 9 ноября ВСУ, ударили по штабу оккупантов в поселке Красный Маяк Херсонской области.

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

«Из-под руин штаба вытащили около полусотни погибших рашистов», — написал он.

По его словам, такова была ситуация около 21:00 по киевскому времени.

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«Уцелевшую технику, стоявшую возле штаба, оттащили, но не очень далеко», — написал он.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.



Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.

Также появились данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, которая граничит с Херсонской областью и освобождение которой открыло бы ВСУ путь на Херсон.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не видит признаков отступления России из Херсона без боя.