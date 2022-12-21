ВСУ нанесли результативный удар по позициям РФ в Херсонской области: подробности от Генштаба
Украинские силы результативно ударили по оккупантами в Херсонской области (Фото:Генштаб)
Подтверждено огневое поражение 19 декабря района сосредоточения живой силы и техники оккупантов в районе Васильевки в Херсонской области.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среда, 21 декабря.
В результате удара было уничтожено восемь единиц тяжелой военной техники разного типа.
Информация о потерях в живой силе оккупантов уточняется.
Ранее Генштаб сообщал, что в районах населенных пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская Запорожской области потери РФ в результате удара украинских сил составили более 130 раненых оккупантов, уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа. Информация о погибших захватчиках уточняется.
Британский министр обороны Бен Уоллес сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла более 100 000 военных убитыми, ранеными и дезертирами.