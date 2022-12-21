ВСУ нанесли результативный удар по позициям РФ в Херсонской области: подробности от Генштаба

21 декабря, 08:02
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Украинские силы результативно ударили по оккупантами в Херсонской области (Фото:Генштаб)

Украинские силы результативно ударили по оккупантами в Херсонской области (Фото:Генштаб)

Подтверждено огневое поражение 19 декабря района сосредоточения живой силы и техники оккупантов в районе Васильевки в Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среда, 21 декабря.

В результате удара было уничтожено восемь единиц тяжелой военной техники разного типа.

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Информация о потерях в живой силе оккупантов уточняется.

Ранее Генштаб сообщал, что в районах населенных пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская Запорожской области потери РФ в результате удара украинских сил составили более 130 раненых оккупантов, уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа. Информация о погибших захватчиках уточняется.

Британский министр обороны Бен Уоллес сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла более 100 000 военных убитыми, ранеными и дезертирами.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Херсонская область Война России против Украины

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