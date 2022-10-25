В Херсонской области ВСУ сбили два иранских дрона

25 октября, 23:52
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Обломки иранского дрона (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Обломки иранского дрона (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Вечером во вторник, 25 октября, украинские военные в Херсонской области сбили два иранских дрона-камикадзе Shahed-136.

Оба дрона уничтожили военные из Херсонской зенитно-ракетной бригады.

Инфографика: НВ
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19 октября американская газета The New York Times сообщила, что Кремлевский режим столкнулся с трудностями в использовании закупленных у Ирана дронов-камикадзе для террористических атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Также собеседники газеты заявили, что иранские инструкторы находятся в Крыму, где обучают российских военнослужащих.

Видео дня

Позже официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани опроверг утверждение о том, что иранские инструкторы находились на временно оккупированных территориях Украины и помогали российским силам.

Последние массированные удары беспилотниками-камикадзе по городам Украины, в результате которых было повреждено около 30% ее электростанций, могут быть связаны именно с прибытием иранских инструкторов.

В связи с участием Ирана в войне на стороне РФ МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Тегераном, призвав страны Запада ввести против него дополнительные санкции.

https://www.youtube.com/watch?v=kXhU3_03bRo
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Иран Беспилотник Беспилотники Херсонская область Война в Украине Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе

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