Начался сильный пожар. В Херсонской области ВСУ попали в завод, в котором войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу

29 августа, 13:54
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

В Херсонской области ВСУ попали в Бериславский машиностроительный завод, в котором войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу.

Об этом сообщил глава Бериславской РВА Владимир Литвинов, передает Суспільне в Telegram.

По его словам, сейчас там большой пожар.

29 августа в Херсонской области ВСУ перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

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Журналист Андрей Цаплиенко в Telegram сообщил, что руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк подтвердила данные о том, что украинские военные заставили «109 полк НМ ДНР» отойти со своих позиций.

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Также сообщается, что Вооруженные силы Украины уничтожили практически все мосты в Херсонской области, отрезав оккупантов от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Остались только пешеходные переходы.

Гуменюк ранее сообщала, что в Херсонской области после точных ударов ВСУ оккупанты не хотят идти в атаку и размещаются на своих укрепленных рубежах.

https://www.youtube.com/watch?v=2W1oHHOnCCM
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Война России против Украины

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