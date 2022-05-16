ВСУ за сутки нанесли в Херсонской области более 100 ударов по позициям РФ

16 мая, 12:59
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В результате ударов ВСУ уничтожены 75 оккупантов и 20 единиц техники (Фото:ВСУ)

В результате ударов ВСУ уничтожены 75 оккупантов и 20 единиц техники (Фото:ВСУ)

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией в течение суток нанесли свыше 100 ударов по позициям российских оккупантов в Херсонской области.

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Об этом в понедельник, 16 мая, сообщило Оперативное командование Юг.

«В Херсонской области феерически презентовали очередную серию Чернобаевки с уничтожением склада боеприпасов. Подтверждена потеря 75 рашистов и почти 20 единиц техники, в частности, четыре буксировочных и две самоходных гаубицы Мста-С, четыре минометных комплекса, две единицы бронированной и четыре автомобильной техники, а еще две мастерские технического обслуживания и один БПЛА», — рассказали в ВСУ.

Видео дня
https://www.facebook.com/okPivden/videos/699921014552394/
https://www.youtube.com/embed/g0FnAm_uH5E
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Война России против Украины

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