ВСУ за сутки нанесли в Херсонской области более 100 ударов по позициям РФ
В результате ударов ВСУ уничтожены 75 оккупантов и 20 единиц техники (Фото:ВСУ)
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией в течение суток нанесли свыше 100 ударов по позициям российских оккупантов в Херсонской области.
Война России против Украины — главные события 16 мая
Об этом в понедельник, 16 мая, сообщило Оперативное командование Юг.
«В Херсонской области феерически презентовали очередную серию Чернобаевки с уничтожением склада боеприпасов. Подтверждена потеря 75 рашистов и почти 20 единиц техники, в частности, четыре буксировочных и две самоходных гаубицы Мста-С, четыре минометных комплекса, две единицы бронированной и четыре автомобильной техники, а еще две мастерские технического обслуживания и один БПЛА», — рассказали в ВСУ.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.