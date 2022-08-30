В Херсонской области ВСУ бьют по базам и складам оккупантов — депутат облсовета 30 августа, 21:56 Украинские военнослужащие на юге Украины (Фото:Оперативне командування Південь/Operational Command South via Facebook)

Украинские военные бьют по ремонтным базам и складам российских войск, а также по скоплениям живой силы и местам пребывания офицеров РФ в Херсонской области.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

По его информации, защитники ударили по Антоновском мосту, «чтобы еще раз подтвердить его не функциональный статус». Кроме того, в Таврийске детонируют боеприпасы, еще были «прилеты» в Бериславе, Новой Каховке, Алешках, Новой Збурьевке.

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«Отрезаем россиян от возможности подкрепления и уничтожаем. 200-е, 300-е, которые навсегда останутся без конечностей, потому что когда-то решились прийти на нашу землю с войной», — написал Хлань.

Он не сообщает об освобожденных населенных пунктах до обнародования официальной информации.

Кроме того, Хлань отметил, что утром было совершено покушение на российского майора, которого отправили в область «начальником дежурной части ГИБДД». Рядом с его автомобилем, где была и семья захватчика, сработало взрывное устройство.

«К сожалению, все живы-здоровы. Пока», — добавил Хлань.

В ночь на 29 августа в Херсонской области убили нардепа-предателя от Слуги народа Алексея Ковалева. А уже с утра на следующий день стало известно, что события в оккупированном регионе начали быстро развиваться.

Вооруженные силы Украины уничтожили базу оккупантов в Херсоне и попали в Бериславский машиностроительный завод, в котором войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу.

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