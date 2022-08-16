«Под покровом ночи». Российская ДРГ пыталась зайти в тыл ВСУ в Херсонской области
Российские военнослужащие (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)
Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в тыл Вооруженных сил Украины возле Осокоровки в Херсонской области. Украинские бойцы отбросили оккупантов назад.
Об этом сообщает оперативное командование Юг.
Уточняется, что инцидент произошел ночью.
«Под покровом ночи диверсионно-разведывательная группа противника совершила попытку прохода в тыл наших войск вблизи Осокоровки. В результате стрелкового боя отошла назад», — сказано в сообщении.
Потери оккупантов уточняются.
16 августа оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки украинские военные уничтожили на южном направлении 23 россиян и их технику.
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