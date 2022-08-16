«Под покровом ночи». Российская ДРГ пыталась зайти в тыл ВСУ в Херсонской области

16 августа, 16:25
Российские военнослужащие (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские военнослужащие (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в тыл Вооруженных сил Украины возле Осокоровки в Херсонской области. Украинские бойцы отбросили оккупантов назад.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Уточняется, что инцидент произошел ночью.

https://www.youtube.com/watch?v=z_MDM-rejlo

«Под покровом ночи диверсионно-разведывательная группа противника совершила попытку прохода в тыл наших войск вблизи Осокоровки. В результате стрелкового боя отошла назад», — сказано в сообщении.

Видео дня

Потери оккупантов уточняются.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/362322646109530/

16 августа оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки украинские военные уничтожили на южном направлении 23 россиян и их технику.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Война России против Украины ДРГ

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