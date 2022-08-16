«Под покровом ночи». Российская ДРГ пыталась зайти в тыл ВСУ в Херсонской области 16 августа, 16:25 Российские военнослужащие (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в тыл Вооруженных сил Украины возле Осокоровки в Херсонской области. Украинские бойцы отбросили оккупантов назад.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Уточняется, что инцидент произошел ночью.

«Под покровом ночи диверсионно-разведывательная группа противника совершила попытку прохода в тыл наших войск вблизи Осокоровки. В результате стрелкового боя отошла назад», — сказано в сообщении.

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Потери оккупантов уточняются.

16 августа оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки украинские военные уничтожили на южном направлении 23 россиян и их технику.

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