Повредили гражданскую инфраструктуру и жилые дома. В Херсонской области оккупанты обстреляли Бериславский район

29 января, 10:32
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Последствия обстрелов Херсонской области (Фото:Владимир Литвинов/Telegram)

Последствия обстрелов Херсонской области (Фото:Владимир Литвинов/Telegram)

В результате вражеских обстрелов Бериславского района Херсонской области за прошедшие сутки повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и хозяйственные сооружения.

Об этом сообщил начальник Бериславской РВА Владимир Литвинов в Telegram.


«Российская армия не прекращает наносить удары по населенным пунктам Бериславского района. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и хозяйственные постройки», — написал он.

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По словам Литвинова, в течение суток под вражеским огнем оккупантов оказались Бериславская, Миловская и Тягинская территориальные общины. Среди них - Берислав, село Милово и Тягинка.

Жертв среди гражданского населения нет.

Российские оккупанты в пятницу, 27 января, 19 раз обстреляли территорию Херсонской области, в результате чего два человека погибли, а еще семеро ранены.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Херсонская область Война России против Украины Берислав

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