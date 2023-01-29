Повредили гражданскую инфраструктуру и жилые дома. В Херсонской области оккупанты обстреляли Бериславский район 29 января, 10:32 Последствия обстрелов Херсонской области (Фото:Владимир Литвинов/Telegram)

В результате вражеских обстрелов Бериславского района Херсонской области за прошедшие сутки повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и хозяйственные сооружения.

Об этом сообщил начальник Бериславской РВА Владимир Литвинов в Telegram.





«Российская армия не прекращает наносить удары по населенным пунктам Бериславского района. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и хозяйственные постройки», — написал он.

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По словам Литвинова, в течение суток под вражеским огнем оккупантов оказались Бериславская, Миловская и Тягинская территориальные общины. Среди них - Берислав, село Милово и Тягинка.

Жертв среди гражданского населения нет.

Российские оккупанты в пятницу, 27 января, 19 раз обстреляли территорию Херсонской области, в результате чего два человека погибли, а еще семеро ранены.