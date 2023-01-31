В Херсонской области уже работает 28 бригад скорой помощи

31 января, 05:15
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Скорая помощь (иллюстративная фотография) (Фото:Юрий Тинный)

Скорая помощь (иллюстративная фотография) (Фото:Юрий Тинный)

В Херсонской области возобновили работу 28 бригад скорой помощи. В самом Херсоне работает 15 бригад медиков

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.

Из 28 бригад – 13 – оказывают экстренную медицинскую помощь на деоккупированных территориях области. Кроме Херсона, «скорые» обслуживают Белозерку, Станислав, Миролюбовку, Музыковку, Токаревку, Берислав, Большую Александровку. Также бригады находятся в Калиновском, Чкаловском и Борозенском пунктах базирования.

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Кроме этого, подстанции скорой медицинской помощи находятся в Высокополье, Кочубеевке и Нововоронцовке.

https://www.youtube.com/embed/AtNCR92qgHA
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Скорая помощь Херсон Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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