Армия РФ атаковала энергообъект в Херсонской области, возможны длительные отключения света

В Херсонской области поврежден важный энергетический объект (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

Войска страны-агрессора России атаковали энергетический объект в Херсонской области. Жителей региона призвали готовиться к длительному отключению света.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате атаки есть проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов.

«Накануне Дня Конституции россияне решили погрузить Херсонщину в темноту, атаковав важный энергетический объект», — сообщил Прокудин.

Он добавил, что энергетики работают над стабилизацией ситуации.

20 июня министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Россия возобновила масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Сейчас ситуация сложная, но стабильная.