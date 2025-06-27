Армия РФ атаковала энергообъект в Херсонской области, возможны длительные отключения света

27 июня, 14:37
Поделиться:
В Херсонской области поврежден важный энергетический объект (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

В Херсонской области поврежден важный энергетический объект (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

Войска страны-агрессора России атаковали энергетический объект в Херсонской области. Жителей региона призвали готовиться к длительному отключению света.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате атаки есть проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов.

«Накануне Дня Конституции россияне решили погрузить Херсонщину в темноту, атаковав важный энергетический объект», — сообщил Прокудин.

Реклама

Читайте также:
Российские войска атаковали жилые кварталы и пожарное депо в Херсонской области, среди 14 пострадавших трое спасателей

Он добавил, что энергетики работают над стабилизацией ситуации.

20 июня министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Россия возобновила масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Сейчас ситуация сложная, но стабильная.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Херсонская область Энергетика атаки России на энергосистему Война России против Украины Александр Прокудин Отключения света

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X