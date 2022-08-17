Здание оцепили войска РФ. В Херсонской области оккупанты захватили помещение бизнес-центра

17 августа, 16:57
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области оккупанты захватили помещение бизнес-центра.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в Facebook.

В ведомстве рассказали, что оккупанты захватили помещение бизнес-центра Бордо.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=429914045837097&set=a.290749183086918

Владельцы здания не имеют доступа к своему имуществу.

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По информации ОВА, в гостинице комплекса проживают высокопоставленные оккупанты и пропагандисты из РФ. Здание оцепили российские военные.

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15 августа первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что большинство командования армии РФ покинуло Херсон.

Перед этим ВСУ вновь нанесли удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне.

Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявлял, что разрушенный ВСУ Каховский мост в Херсонской области был последней транспортной артерией для оккупантов. Теперь россияне не могут перевозить оружие и технику через Днепр в достаточном количестве.

Мэр Мелитополя Иван Федоров говорил, что после подрыва мостов в Херсонской области оккупанты бегут оттуда в Мелитополь.

https://www.youtube.com/watch?v=LOfhd2f6JRo
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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