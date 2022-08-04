«Террор — единственный инструмент». В Херсонской области оккупанты усилили фильтрацию — замглавы облсовета 4 августа, 11:03 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что оккупанты усилили фильтрацию в области.

«Количество сообщений об усилении фильтрационных процедур на Херсонщине стабильно растет. В предверии готовящегося наступления ЗСУ орки зачищают «тылы», — написал он в Telegram.

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Чиновник добавил, что «прокачка населения перед проведением шоу „референдум“ не дает ощутимых результатов».

По его словам, симпатиков «русского мира» не прибавляется, поэтому «террор — единственный инструмент оккупантов для сдерживания протестных настроений».

Соболевский заявил, что ВСУ «насыпают оркам каждые сутки».

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