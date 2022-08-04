«Террор — единственный инструмент». В Херсонской области оккупанты усилили фильтрацию — замглавы облсовета
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что оккупанты усилили фильтрацию в области.
«Количество сообщений об усилении фильтрационных процедур на Херсонщине стабильно растет. В предверии готовящегося наступления ЗСУ орки зачищают «тылы», — написал он в Telegram.
Чиновник добавил, что «прокачка населения перед проведением шоу „референдум“ не дает ощутимых результатов».
По его словам, симпатиков «русского мира» не прибавляется, поэтому «террор — единственный инструмент оккупантов для сдерживания протестных настроений».
Соболевский заявил, что ВСУ «насыпают оркам каждые сутки».
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.