В Херсонской области оккупанты пытаются ремонтировать мосты, но ВСУ их держат под прицелом — советник главы ОВА

17 августа, 11:32
Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что в Херсонской области оккупанты пытаются ремонтировать мосты.

Инфографика: НВ

«Они в срочном порядке ремонтируют мосты и Каховскую ГЭС. Уже отчитываются, что вот-вот закончат — сегодня-завтра с помощью, к сожалению, местной фирмы, которая согласилась работать», — сказал он в эфире Эспрессо.

Видео дня

Читайте также:
Взрывы, паника, очереди на выезд. Освобождение Крыма должно происходить одновременно с падением режима Путина — интервью с Рефатом Чубаровым

По его словам, такая же история была на Антоновском мосту, когда оккупанты говорили, что «со дня на день будут его запускать».

«Однако мы видим, что ВСУ держат под прицелом эти транспортные артерии. Главная задача — не допустить продвижения техники, вооружения», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=V3drtNquVEE
Инфографика: НВ
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсонская область Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Экс-посол США в Украине Джон Хербст (Фото:Александр Медведев)
«Безусловно, США могут больше» /
Интервью с Джоном Хербстом — о динамике поддержки Вашингтоном Киева и планах Путина
17 августа, 08:51
Геополитика
Любить кого-нибудь с зависимым расстройством личности может быть сложно и утомительно (Фото:Everton Vila/Unsplash)
Страх одиночества /
Зависимое расстройство личности может разрушить ваши отношения — как этого можно избежать?
17 августа, 07:00
Счастье
Роберт Таибби: «Неразговорчивость отражается на отношениях» (Фото:AllaSerebrina/Depositphotos)
Пары, которые не разговаривают. Что с ними не так и как это исправить
Роберт Таибби
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X