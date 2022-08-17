В Херсонской области оккупанты пытаются ремонтировать мосты, но ВСУ их держат под прицелом — советник главы ОВА 17 августа, 11:32 Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что в Херсонской области оккупанты пытаются ремонтировать мосты.

Инфографика: НВ

«Они в срочном порядке ремонтируют мосты и Каховскую ГЭС. Уже отчитываются, что вот-вот закончат — сегодня-завтра с помощью, к сожалению, местной фирмы, которая согласилась работать», — сказал он в эфире Эспрессо.

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По его словам, такая же история была на Антоновском мосту, когда оккупанты говорили, что «со дня на день будут его запускать».

«Однако мы видим, что ВСУ держат под прицелом эти транспортные артерии. Главная задача — не допустить продвижения техники, вооружения», — сказал он.

Инфографика: НВ

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