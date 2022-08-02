«Количество 300-х увеличивается». В Херсонской области оккупанты развернули военный госпиталь, врачей завезли из РФ — облсовет 2 августа, 12:14 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области оккупанты развернули военный госпиталь из-за большого количества раненых российских военных, врачей завезли из РФ, заявил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

«Орки на Херсонщине несут существенные потери. Количество 300-х у них постоянно увеличивается, что стало причиной развертывания в Бериславе военного госпиталя на базе больницы», — написал он в Telegram.

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По его словам, врачей завезли из РФ, порядка 40 человек.

«Пытались их расселить по оставленным людьми жилищам, но местные их прогнали — так что пока военные врачи вынуждены жить в одном из корпусов больницы», — сказал он.

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