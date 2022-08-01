«Чрезвычайно деморализованы». В Херсонской области военных РФ вместо ротации изолируют в Геническе — советник главы ОВА 1 августа, 11:05 Военных РФ вместо ротации обманом селят в Геническе (Фото:kirillovka.ua)

В Херсонской области российское командование изолирует своих военных в Геническе вместо обещанной ротации.



Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

По его словам, передвижение российских войск фиксируют не только в сторону Херсона, но и в Крыму, однако военные РФ туда не доезжают — их размещают на базах Арабатской стрелки в Геническом районе.

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«Там они отдыхают несколько недель и снова в бой, если разрешат поехать в Крым — военные сбегут. Состояние последних чрезвычайно деморализовано, потому чтобы не допустить дезертирства, их обманом селят в Геническе», — написал он.

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