В Херсонской области в результате российского обстрела погиб тракторист — прокуратура

1 сентября, 21:23
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Последствия российского обстрела (Фото:пресс-служба Офиса Генпрокурора)

Последствия российского обстрела (Фото:пресс-служба Офиса Генпрокурора)

В пятницу, 1 сентября, в Херсонской области в результате российского обстрела погиб тракторист. Его коллега тяжело травмирован.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, приблизительно в 19:00 российские военные, предварительно из артиллерии, обстреляли поселок в Белозерской общине в Херсонской области.

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«Под вражеский обстрел попала тракторная бригада на территории агропредприятия. Травмы несовместимые с жизнью получил водитель трактора. Его коллега тяжело травмирован и доставлен в больницу», — говорится в сообщении прокуратуры.

Офіс Генерального прокурора/Telegram
Фото: Офіс Генерального прокурора/Telegram
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В результате обстрела также поврежден автотранспорт и спецтехника. В настоящее время проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Херсонская область Трактор Война России против Украины

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