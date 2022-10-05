В Херсонской области 12 российских военных сдались в плен ВСУ — видео 5 октября, 15:27 В Херсонской области 12 военных РФ сдались в плен (Фото:t.me/ButusovPlus)

В Херсонской области 12 военнослужащих российских оккупационных войск сдались в плен Вооруженным силам Украины.



Видео у себя в Telegram опубликовал журналист Юрий Бутусов.

«12 военнослужащих 103-го полка ВС РФ сдались в плен воинам 59-й бригады в Херсонской области», — написал он.

На видео видно, что часть оккупантов получили ранения. Им оказали медицинскую помощь и накормили.

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Накануне сообщалось, что первые мобилизованные россияне начали сдаваться в плен украинской стороне.