В Херсонской области 12 российских военных сдались в плен ВСУ — видео

5 октября, 15:27
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В Херсонской области 12 военных РФ сдались в плен (Фото:t.me/ButusovPlus)

В Херсонской области 12 военных РФ сдались в плен (Фото:t.me/ButusovPlus)

В Херсонской области 12 военнослужащих российских оккупационных войск сдались в плен Вооруженным силам Украины.

Видео у себя в Telegram опубликовал журналист Юрий Бутусов.

«12 военнослужащих 103-го полка ВС РФ сдались в плен воинам 59-й бригады в Херсонской области», — написал он.

На видео видно, что часть оккупантов получили ранения. Им оказали медицинскую помощь и накормили.

Видео дня

Накануне сообщалось, что первые мобилизованные россияне начали сдаваться в плен украинской стороне.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Плен Херсонская область Война России против Украины

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