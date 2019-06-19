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В Херсонской области в ДТП с участием оперативника погибла семья с ребенком

Сегодня, 11:19
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В Херсонской области в ДТП с участием оперативника погибла семья с ребенком - фото

ГБР

В результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок

В Херсонской области на трассе Скадовск-Каховка произошло ДТП с участием оперуполномоченного, в результате которого погибли три человека.

Как сообщает Государственное бюро расследований, возле поселка Николаевка столкнулись автомобили ВАЗ 21 099 и BMW. За рулем последнего находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и Севастополе.

В результате столкновения пассажиры автомобиля ВАЗ 21 099 — мужчина и женщина погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и умерла в больнице.

Правоохранитель, который находился за рулем BMW, задержан. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.

В случае доказательства вины, оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Кроме того, следователи ГБР проверят действия врачей, которые оказывали медицинскую помощь ребенку.

Теги:   Государственное бюро расследований Херсонская область ДТП

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