В Херсонской области в ДТП с участием оперативника погибла семья с ребенком Сегодня, 11:19 Цей матеріал також доступний українською ГБР В результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок ГБР

В Херсонской области на трассе Скадовск-Каховка произошло ДТП с участием оперуполномоченного, в результате которого погибли три человека.

Как сообщает Государственное бюро расследований, возле поселка Николаевка столкнулись автомобили ВАЗ 21 099 и BMW. За рулем последнего находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и Севастополе.



В результате столкновения пассажиры автомобиля ВАЗ 21 099 — мужчина и женщина погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и умерла в больнице.

Правоохранитель, который находился за рулем BMW, задержан. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.

В случае доказательства вины, оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Кроме того, следователи ГБР проверят действия врачей, которые оказывали медицинскую помощь ребенку.