В Херсонской области уже работает украинское телевидение — Офис президента 11 ноября, 21:28 Херсонская область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В пятницу, 11 ноября, в Херсонской области уже включили украинское телевидение, несмотря на то, что оккупанты взрывали телевизионные антенны в Херсоне и области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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Сейчас сигнал украинских каналов уже в сети цифрового телевидения Т2.

Ранее херсонское издание Мост сообщило, что оккупанты во время отступления взорвали в Херсоне котельные и объект облэнерго. Также россияне подорвали телецентр, который располагается у телебашни. Но сама телебашня цела, пишет Мост, ссылаясь на местных жителей.

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