В Херсонской области уже работает украинское телевидение — Офис президента

11 ноября, 21:28
Поделиться:
Херсонская область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Херсонская область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В пятницу, 11 ноября, в Херсонской области уже включили украинское телевидение, несмотря на то, что оккупанты взрывали телевизионные антенны в Херсоне и области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Читайте также:
Зеленский подтвердил освобождение Херсона

Сейчас сигнал украинских каналов уже в сети цифрового телевидения Т2.

Ранее херсонское издание Мост сообщило, что оккупанты во время отступления взорвали в Херсоне котельные и объект облэнерго. Также россияне подорвали телецентр, который располагается у телебашни. Но сама телебашня цела, пишет Мост, ссылаясь на местных жителей.

Видео дня

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Телевидение Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X