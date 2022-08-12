ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области — ОК Юг

12 августа, 14:20
В Херсонской области уничтожили склад боеприпасов оккупантов (Фото:suspilne.media)

В Херсонской области уничтожили склад боеприпасов оккупантов (Фото:suspilne.media)

В Херсонской области Вооруженные силы Украины ракетным ударом уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов в районе села Веселое.

Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

Кроме того, в результате удара были ликвидированы 11 оккупантов.

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https://www.facebook.com/watch/?v=797580917955240

Окончательные потери террористических войск РФ уточняются.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/1t0mzJyLd6k

Ранее сообщалось, что в течение суток 10 августа ВСУ на юге нанесли шесть авиационных ударов. Дважды бомбардировщики атаковали два склада боеприпасов и еще один центр техники врага в Баштанском районе.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Боеприпасы Склад Война России против Украины

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