ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области — ОК Юг 12 августа, 14:20 В Херсонской области уничтожили склад боеприпасов оккупантов (Фото:suspilne.media)

В Херсонской области Вооруженные силы Украины ракетным ударом уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов в районе села Веселое.

Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

Кроме того, в результате удара были ликвидированы 11 оккупантов.

Окончательные потери террористических войск РФ уточняются.

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Ранее сообщалось, что в течение суток 10 августа ВСУ на юге нанесли шесть авиационных ударов. Дважды бомбардировщики атаковали два склада боеприпасов и еще один центр техники врага в Баштанском районе.

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