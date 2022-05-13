ВСУ уничтожили в Херсонской области штаб ВС РФ — видео 13 мая, 09:55 Цей матеріал також доступний українською Кроме штаба, ВСУ уничтожили также РЭБ оккупантов и другую технику (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

Украинские военные нанесли удар по командному пункту российских войск в Высокополье Херсонской области.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Соответствующее видео, снятое с помощью дрона, обнародовали в соцсетях.

На нем видно, что сначала был уничтожен мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-2 и другая техника, после чего разведка ВСУ проследила за гонцом, который поехал сообщить о потере РЭБ, и таким образом установили, где находится штаб оккупантов, после чего нанесли по нему артудар.

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