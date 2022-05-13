ВСУ уничтожили в Херсонской области штаб ВС РФ — видео

13 мая, 09:55
Цей матеріал також доступний українською
Кроме штаба, ВСУ уничтожили также РЭБ оккупантов и другую технику (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

Кроме штаба, ВСУ уничтожили также РЭБ оккупантов и другую технику (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

Украинские военные нанесли удар по командному пункту российских войск в Высокополье Херсонской области.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Соответствующее видео, снятое с помощью дрона, обнародовали в соцсетях.

На нем видно, что сначала был уничтожен мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-2 и другая техника, после чего разведка ВСУ проследила за гонцом, который поехал сообщить о потере РЭБ, и таким образом установили, где находится штаб оккупантов, после чего нанесли по нему артудар.

Видео дня
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X