В Херсонской области ВСУ уничтожили вражеские склады боеприпасов и командные пункты — ОК Юг 23 августа, 15:22 В Херсонской области ВСУ уничтожили склады с боеприпасами и командные пункты оккупантов (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

В Херсонской области украинские военные уничтожили два склада боеприпасов и два командных пункта российских оккупантов.

Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

Ракетно-артиллерийские подразделения в рамках выполнения огневых задач уничтожили склад с боеприпасами и командный пункт 247 десантно-штурмового полка в Чернобаевке, а также командный пункт 331 парашютно-десантного полка в Нововоскресенском и еще один склад с боеприпасами в Благодатном.

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Подтверждены потери врага в количестве 23 оккупантов, одного танка Т-72 и легкого бронированного тягача.

Окончательные потери врага доразведываются.

По данным Генштаба, на Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск.

Также войска РФ принимают меры по восполнению потерь.

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