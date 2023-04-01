Восстанавливали линии электропитания. В Херсонской области в больнице скончался третий электромонтер, взорвавшийся на вражеской мини 1 апреля, 14:07 В больнице погиб энергетик, взорвавшийся на вражеской мини в Херсонской области (Фото:Херсонская областная военная администрация/Telegram)

В больнице скончался электромонтер, накануне вместе с двумя коллегами взорвавшийся на российской мини в Херсонской области.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации в Telegram.

«В больнице от полученных травм скончался 32-летний электромонтер, взорвавшийся на российской мини, когда восстанавливал линии электропитания в Посаде-Покровском», — говорится в сообщении.

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В пятницу, 31 марта, в Херсонской области в селе Посад-Покровское автомобиль бригады электриков взорвался на российской мини. В автомобиле находились три человека. Электромонтеры работали над восстановлением электросетей на деоккупированных территориях области. Двое мужчин в возрасте 50 и 45 лет, водитель и электромонтер, погибли на месте.