В Каховке «прилетело» по большому скоплению оккупантов — Хлань 10 ноября, 12:44 Херсонская область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В четверг, 10 ноября в Каховке «прилетело» по большому скоплению оккупантов, заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

«В Каховке прилет по большому скоплению оккупантов», — написал он в Facebook.

По его словам, оккупанты базировались на станции переливания крови.

Фото: facebook.com/sergey.khlan

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявлял, что в среду, 9 ноября, ВСУ ударили по штабу оккупантов в поселке Червоный Маяк Херсонской области.

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9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.



Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.

Также появились данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, которая граничит с Херсонской областью и освобождение которой открыло бы ВСУ путь на Херсон.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не видит признаков отступления России из Херсона без боя.