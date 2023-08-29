В Херсонской области три человека погибли из-за оставленных оккупантами мин — ОВА
Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)
В Херсонской области во вторник, 29 августа, три человека погибли из-за оставленных россиянами мин.
Об это сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.
По его данным, в поле близ Новопетровки из-за детонации взрывоопасного предмета, оставленного оккупантами, погиб 43-летний тракторист.
Также в поле, близ села Садовое, смертельные ранения получили еще двое мужчин, 51 и 28 лет, натолкнувшихся на российские мины.
«Помните, что минная опасность в Херсонской области — чрезвычайно высока», — пишет Прокудин.
Он подчеркнул, что зоной повышенной опасности является побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри.
Глава ОВА призвал не посещать их, есть нет уверенности, что там работали саперы.
Ранее в этот день в Черниговской области на мине подорвался автомобиль, погиб патрульный и женщина, двое детей госпитализированы.