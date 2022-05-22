«Пути выезда заминированы». В Херсонской области стабильно сложная ситуация, взрывы и обстрелы в районах — ОК Юг

22 мая, 20:10
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Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

В ОК Юг сообщают, что в Херсонской области стабильно сложная ситуация, взрывы и обстрелы в районах. Местные информируют о минировании мостов и дорог, по которым жители региона пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию.

Война России против Украины — главные события 22 мая

«В населенных пунктах территориальных общин, граничащих с соседними областями и находящихся на линии фронта, отсутствуют газ, вода, свет. Военные РФ не предоставляют коридоров для эвакуации и подвоза лекарств и продуктов», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/okPivden/videos/526749829005652/
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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