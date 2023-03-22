В Херсонской области сократят продолжительность комендантского часа

22 марта, 22:11
Поделиться:
Последствия российского удара по Херсону (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Последствия российского удара по Херсону (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Начиная с пятницы, 24 марта, в Херсонской области сократят продолжительность комендантского часа. Он будет начинаться в 20:00 и заканчиваться в 6:00.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, с пятницы продолжительность комендантского часа будет длиться 10 часов.

Видео дня

Читайте также:
«Это ждет всех предателей». В разведке прокомментировали ликвидацию организатора пыточных в Херсонской области

«В Херсонской области уменьшена продолжительность комендантского часа. С 24 марта он будет начинаться в 20:00 и продлиться до 6:00», — пояснил глава Херсонской ОВА.

22 марта Прокудин заявил, что российские оккупанты прицельно обстреляли кладбище в Херсонской области.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X