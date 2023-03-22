В Херсонской области сократят продолжительность комендантского часа 22 марта, 22:11 Последствия российского удара по Херсону (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Начиная с пятницы, 24 марта, в Херсонской области сократят продолжительность комендантского часа. Он будет начинаться в 20:00 и заканчиваться в 6:00.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, с пятницы продолжительность комендантского часа будет длиться 10 часов.

Видео дня

«В Херсонской области уменьшена продолжительность комендантского часа. С 24 марта он будет начинаться в 20:00 и продлиться до 6:00», — пояснил глава Херсонской ОВА.

22 марта Прокудин заявил, что российские оккупанты прицельно обстреляли кладбище в Херсонской области.