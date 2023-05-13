Начнет действовать с 16 мая. В Херсонской области сократят комендантский час

13 мая, 20:11
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Херсон (Фото:Радио Свобода)

Херсон (Фото:Радио Свобода)

На освобожденной территории Херсона со вторника, 16 мая, сократят продолжительность комендантского часа. Также продлен срок продажи алкоголя.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА, ссылаясь на соответствующее решение Совета обороны области.

Отмечается, что с 16 мая комендантский час будет начинаться в 21:00 и продлится до 5:00.

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В ОВА напоминают, что в это время передвигаться и находиться по улицам населенных пунктов строго запрещено.

Также в области продлен срок продаж алкогольных напитков до 15 июня. Спиртное запрещено продавать с 15:00 до 10:00.

С 24 марта комендантский час в Херсонской области начинается в 20:00 и действует до 06:00 утра.

Во время комендантского часа, который длился в Херсоне с 20 часов 5 мая до 6 часов утра 8 мая, в Херсоне задержали двух корректировщиков вражеского огня.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Комендантский час Херсонская область Война России против Украины

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