Мерлин, Орлан-10 и Zala. В Херсонской области ВСУ уничтожили три российских беспилотника

21 мая, 20:07
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Российский БПЛА Мерлин-ВР (архивное фото) (Фото:Defense Express)

Российский БПЛА Мерлин-ВР (архивное фото) (Фото:Defense Express)

В воскресенье, 21 мая, в Херсонской области силы ПВО сбили три российских беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщило Воздушное командование Юг.

В частности, речь идет об одном беспилотнике Мерлин-ВР, Орлан-10 и дроне Zala.

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В Воздушном командовании напомнили основные правила безопасности во время воздушной атаки:

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  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях,

  • не приближаться и не трогать подозрительные предметы,

  • от уреза воды держаться по меньшей мере на расстоянии 150 — 200 метров,

  • не помогать врагу несанкционированным освещением движения или деятельности Сил обороны.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Херсонская область ПВО Российские беспилотники Война России против Украины

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