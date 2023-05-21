Мерлин, Орлан-10 и Zala. В Херсонской области ВСУ уничтожили три российских беспилотника
Российский БПЛА Мерлин-ВР (архивное фото) (Фото:Defense Express)
В воскресенье, 21 мая, в Херсонской области силы ПВО сбили три российских беспилотных летательных аппарата.
Об этом сообщило Воздушное командование Юг.
В частности, речь идет об одном беспилотнике Мерлин-ВР, Орлан-10 и дроне Zala.
В Воздушном командовании напомнили основные правила безопасности во время воздушной атаки:
не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях,
не приближаться и не трогать подозрительные предметы,
от уреза воды держаться по меньшей мере на расстоянии 150 — 200 метров,
не помогать врагу несанкционированным освещением движения или деятельности Сил обороны.