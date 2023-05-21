Мерлин, Орлан-10 и Zala. В Херсонской области ВСУ уничтожили три российских беспилотника 21 мая, 20:07 Российский БПЛА Мерлин-ВР (архивное фото) (Фото:Defense Express)

В воскресенье, 21 мая, в Херсонской области силы ПВО сбили три российских беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщило Воздушное командование Юг.

В частности, речь идет об одном беспилотнике Мерлин-ВР, Орлан-10 и дроне Zala.

В Воздушном командовании напомнили основные правила безопасности во время воздушной атаки:

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не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях,

не приближаться и не трогать подозрительные предметы,

от уреза воды держаться по меньшей мере на расстоянии 150 — 200 метров,

не помогать врагу несанкционированным освещением движения или деятельности Сил обороны.