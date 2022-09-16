В Херсонской области сбили российский штурмовик Су-25 16 сентября, 11:09 В Херсонской области сбили российский Су-25 (Фото:Генштаб)

Утром в пятницу, 16 сентября, украинские военнослужащие сбили российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

«Около 08:30 в небе Херсонской области подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг уничтожило очередной российский штурмовик Су-25», — говорится в сообщении.

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