В Херсонской области сбили российский штурмовик Су-25
В Херсонской области сбили российский Су-25 (Фото:Генштаб)
Утром в пятницу, 16 сентября, украинские военнослужащие сбили российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.
«Около 08:30 в небе Херсонской области подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг уничтожило очередной российский штурмовик Су-25», — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на восточном направлении.
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