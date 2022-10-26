В Херсонской области сбили ударный вертолет оккупантов Ка-52 26 октября, 18:25 Защитники Украины сбили вертолет Ка-52 (иллюстративное фото) (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр)

Защитники Украины в среду, 26 октября, сбили в Херсонской области вертолет Ка-52 российских оккупантов.

В пресс-службе воздушного командования Юг в Facebook рассказали, что около 17:00 среды в Бериславском районе Херсонской области был сбит вражеский ударный вертолет. Его уничтожили бойцы подразделения зенитной ракетной Одесской бригады командования.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор РФ уже потеряла 248 вертолетов, 271 самолет, 1379 беспилотников, 350 крылатых ракет и не только.

По информации британской разведки, с момента вторжения Россия не смогла добиться превосходства в воздухе, чтобы осуществлять эффективную авиационную поддержку вблизи линии фронта. Сообщалось, что агрессор потерял по меньшей мере 23 ударных вертолета Ка-52, что составляет более 25% парка из 90 вертолетов Ка-52.

За последние сутки защитники Украины сбили три ударных вертолета оккупантов.