В Херсонской области нацгвардейцы уничтожили российский БПЛА

15 марта, 13:44
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Нацгвардейцы уничтожили российский БПЛА (Фото:t.me/ngu_war_for_peace)

Нацгвардейцы уничтожили российский БПЛА (Фото:t.me/ngu_war_for_peace)

В Херсонской области нацгвардейцы уничтожили российский БПЛА.

Об этом говорится в сообщении Нацгвардии Telegram.

В Нацгвардии рассказали, что во время воздушной тревоги во вторник, 14 марта, бойцы Криворожской бригады НГУ сбили вражеский беспилотный летательный аппарат из штатного оружия в одном из районов Херсонской области.

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В настоящее время продолжаются следственные действия по выявлению типа БПЛА.

В среду, 15 марта, украинские защитники сбили российского бомбардировщика Су-24 в Бахмуте Донецкой области.

Вражеский самолет уничтожили военнослужащие 93-й бригады.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Нацгвардия Украины Херсонская область Война России против Украины

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