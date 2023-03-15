В Херсонской области нацгвардейцы уничтожили российский БПЛА 15 марта, 13:44 Нацгвардейцы уничтожили российский БПЛА (Фото:t.me/ngu_war_for_peace)

В Херсонской области нацгвардейцы уничтожили российский БПЛА.

Об этом говорится в сообщении Нацгвардии Telegram.

В Нацгвардии рассказали, что во время воздушной тревоги во вторник, 14 марта, бойцы Криворожской бригады НГУ сбили вражеский беспилотный летательный аппарат из штатного оружия в одном из районов Херсонской области.

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В настоящее время продолжаются следственные действия по выявлению типа БПЛА.



В среду, 15 марта, украинские защитники сбили российского бомбардировщика Су-24 в Бахмуте Донецкой области.

Вражеский самолет уничтожили военнослужащие 93-й бригады.